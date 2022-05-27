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Около 150 военных за сутки: названы новые потери России

Новина українською →
Киев, Пятница 27 мая 2022 09:30
Около 150 военных за сутки: названы новые потери России Фото: Россия несет тяжелые потери в Украине (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения в Украину погибли около 29 750 российских военнослужащих. Также оккупанты потеряли более 1320 танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника на 27 мая ориентировочно составили:

  • Личный состав - около 29 750 (+150)
  • Танки - 1322 (+7)
  • Боевые бронированные машины - 3246 (+11)
  • Артиллерийские системы - 623 (+6)
  • РСЗО - 201 (+0)
  • Средства ПВО - 93 (+0)
  • Самолеты - 206 (+0)
  • Вертолеты - 170 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 503 (+1)
  • Крылатые ракеты - 115 (+1)
  • Корабли/катера - 13 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны - 2226 (+1)
  • Специальная техника - ​48 (+1)

В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки наибольшие потери российские военные понесли на Авдеевском направлении.

Ранее сообщалось, что подразделения ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ уничтожили 35 солдат армии РФ и несколько боевых машин пехоты.

В то же время британская разведка считает, что старые советские танки Т-62, которые Россия сейчас перебрасывает в Украину, станут легкой мишенью для ВСУ.

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