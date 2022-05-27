Около 150 военных за сутки: названы новые потери России
С начала полномасштабного вторжения в Украину погибли около 29 750 российских военнослужащих. Также оккупанты потеряли более 1320 танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника на 27 мая ориентировочно составили:
- Личный состав - около 29 750 (+150)
- Танки - 1322 (+7)
- Боевые бронированные машины - 3246 (+11)
- Артиллерийские системы - 623 (+6)
- РСЗО - 201 (+0)
- Средства ПВО - 93 (+0)
- Самолеты - 206 (+0)
- Вертолеты - 170 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 503 (+1)
- Крылатые ракеты - 115 (+1)
- Корабли/катера - 13 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны - 2226 (+1)
- Специальная техника - 48 (+1)
В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки наибольшие потери российские военные понесли на Авдеевском направлении.
Ранее сообщалось, что подразделения ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ уничтожили 35 солдат армии РФ и несколько боевых машин пехоты.
В то же время британская разведка считает, что старые советские танки Т-62, которые Россия сейчас перебрасывает в Украину, станут легкой мишенью для ВСУ.
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