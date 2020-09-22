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В России на учениях разбился истребитель

Автор: Андрей Козловский

В России в Тверской области разбился истребитель "Су-30". Инцидент произошел при осуществлении учебно-тренировочного полета.

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Об этом сообщает "Интерфакс".

Как сообщается, экипаж катапультировался и был эвакуирован на аэродром базирования. Самолет упал в лесистой местности, на земле разрушений нет. Причины падения пока неизвестны.

Отметим, "Су-30" это советский многоцелевой истребитель с экипажем 2 человека. Он предназначен для завоевания превосходства в воздухе, дальнего патрулирования, сопровождения самолетов дальней авиации, радиолокационного наблюдения.

Напомним, в штате Вирджиния (США) разбился самолет E-2C Hawkeye ВМС США, однако членам экипажа удалось спастись.

Ранее в Германии самолет Pilatus PC 2 упал на территории аэропорта Герингсдорф; в результате аварии серьезные травмы получил мужчина, который находился в самолете.

Кроме того, на юге Филиппин произошла авария вертолета Воздушных сил, в результате чего погибли четыре военных.

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