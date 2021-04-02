ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В России Twitter дважды оштрафовали за неудаление призыва выходить на протесты

Новина українською → Россия, Пятница 02 апреля 2021 14:23
В России Twitter дважды оштрафовали за неудаление призыва выходить на протесты Фото: в России оштрафовали Twitter (twitterixbtcom)
Автор: Андрей Василюк

Суд Таганского района Москвы в пятницу оштрафовал Twitter за то, что соцсеть не удалила контент с призывами к подросткам выходить на протесты. Общий размер штрафа составил 6,5 млн рублей (около $85 тысяч).

Об этом сообщает "Интерфакс".

Суд вынес два решения. Сумма первого административного штрафа составила 3 млн 200 тысяч рублей, второго - 3 млн 300 тысяч рублей.

Общий размер штрафа Twitter в РФ из-за не удаленного контента составил 6,5 млн рублей (около $85 тысяч).

В постановлении суда отмечается, что штраф должен быть уплачен в течение 60 суток после вступления решения в законную силу. Таким образом, если сегодняшнее решение суда не будет обжаловано, Twitter должен оплатить штраф не позднее середины июня.

Напомним, 10 марта российские власти заявили о том, что начинают "замедление" работы Twitter из-за того, что соцсеть не выполнила требование об удалении контента. Роскмонадзор также пригрозил блокировкой в случае "продолжения игнорирования интернет-сервисом Twitter требования закона" и внес соцсеть "в перечень угроз".

16 марта в Роскомнадзоре заявили, что взяли паузу длинной в месяц для наблюдения за реакцией компании Twitter по вопросу удаления "запрещенной информации".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Российская Федерация
NEWS
Ситуация на Донбассе обостряется: ранен еще один боец ООС
Ситуация на Донбассе обостряется: ранен еще один боец ООС
DAILY
Армия ветеранов. Для чего Рада разрешила "мгновенную мобилизацию" резервистов
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Армия ветеранов. Для чего Рада разрешила "мгновенную мобилизацию" резервистов