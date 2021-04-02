В России Twitter дважды оштрафовали за неудаление призыва выходить на протесты

Суд Таганского района Москвы в пятницу оштрафовал Twitter за то, что соцсеть не удалила контент с призывами к подросткам выходить на протесты. Общий размер штрафа составил 6,5 млн рублей (около $85 тысяч).

В постановлении суда отмечается, что штраф должен быть уплачен в течение 60 суток после вступления решения в законную силу. Таким образом, если сегодняшнее решение суда не будет обжаловано, Twitter должен оплатить штраф не позднее середины июня.

Общий размер штрафа Twitter в РФ из-за не удаленного контента составил 6,5 млн рублей (около $85 тысяч).

Суд вынес два решения. Сумма первого административного штрафа составила 3 млн 200 тысяч рублей, второго - 3 млн 300 тысяч рублей.

Напомним, 10 марта российские власти заявили о том, что начинают "замедление" работы Twitter из-за того, что соцсеть не выполнила требование об удалении контента. Роскмонадзор также пригрозил блокировкой в случае "продолжения игнорирования интернет-сервисом Twitter требования закона" и внес соцсеть "в перечень угроз".

16 марта в Роскомнадзоре заявили, что взяли паузу длинной в месяц для наблюдения за реакцией компании Twitter по вопросу удаления "запрещенной информации".