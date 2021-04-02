У Росії Twitter двічі оштрафували за невидалення заклику виходити на протести

Суд Таганського району Москви в п'ятницю оштрафував Twitter за те, що соцмережа не видалила контент із закликами до підлітків виходити на протести. Загальний розмір штрафу склав 6,5 млн рублів (близько $85 тисяч).

У постанові суду зазначається, що штраф має бути сплачено протягом 60 діб після набуття рішення законної сили. Таким чином, якщо сьогоднішнє рішення суду не буде оскаржено, Twitter має сплатити штраф не пізніше середини червня.

Загальний розмір штрафу Twitter в РФ через невидалений контент склав 6,5 млн рублів (близько $85 тисяч).

Суд виніс два рішення. Сума першого адміністративного штрафу склала 3 млн 200 тисяч рублів, другого - 3 млн 300 тисяч рублів.

Нагадаємо, 10 березня російська влада заявила про те, що починає "уповільнення" роботи Twitter через те, що соцмережа не виконала вимогу про видалення контенту. Роскмонагляд погрожував блокуванням в разі "продовження ігнорування інтернет-сервісом Twitter вимоги закону" і вніс соцмережу "в перелік загроз".

16 березня в Роскомнагляді заявили, що взяли паузу довжиною в місяць для спостереження за реакцією компанії Twitter щодо видалення "забороненої інформації".