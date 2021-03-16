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Россия пригрозила через месяц полностью заблокировать Twitter

Новина українською → Россия, Вторник 16 марта 2021 15:05
Россия пригрозила через месяц полностью заблокировать Twitter Фото: приложение Twitter в телефоне
Автор: Андрей Василюк

Российское надзорное ведомство "Роскомнадзор" угрожает заблокировать Twitter на территории России через месяц, если социальная сеть не удалит "запрещенную информацию".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы "Роскомнадзора" Вадима Субботина.

Субботин заявил, что ведомство взяло паузу длинной в месяц для наблюдения за реакцией компании Twitter по вопросу удаления "запрещенной информации".

По его словам, после этого, в зависимости от действия администрации социальной сети, будут приняты "соответствующие решения".

"Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России", - сказал Субботин.

Он добавил, что если Twitter выполнит все требования "Роскомнадзора", санкции против нее будут сняты.

Напомним, 10 марта российские власти заявили о том, что начинают "замедление" работы Twitter из-за того, что соцсеть не выполнила требование об удалении контента. Роскмонадзор также пригрозил блокировкой в случае "продолжения игнорирования интернет-сервисом Twitter требования закона" и внес соцсеть "в перечень угроз".

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