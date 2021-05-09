В России на три дня пропал бывший главврач больницы Навального. Его нашли живым

Под Омском (Российская Федерация) на три дня пропал Александр Мураховский - нынешний региональный министр здравоохранения и бывший главврач больницы, которая госпитализировала оппозиционера Алексея Навального после отравления. Его нашли живым.

Сообщается, что информация об исчезновении Мураховского появилась только сегодня. Он еще 7 мая уехал в лес на квадроцикле и пропал без вести. Поиски проходили при участии полиции, МЧС, местных жителей и волонтеров. Позже стало известно, что квадроцикл Мураховского нашли.

Ближе к сегодняшнему вечеру представитель поискового отряда "Лиза Алерт" сообщил, что Мураховский найден живым.

Он получил пост министра в ноябре 2020 года, до этого он был главврачом БСМП-1 Омска, где лечили после отравления Алексея Навального.