У Росії на три дні зник колишній головлікар лікарні Навального. Його знайшли живим

Під Омськом (Російська Федерація) на три дні зник Олександр Мураховський - нинішній регіональний міністр охорони здоров'я і колишній головлікар лікарні, яка госпіталізувала опозиціонера Олексія Навального після отруєння. Його знайшли живим.

Повідомляється, що інформація про зникнення Мураховського з'явилася тільки сьогодні. Він ще 7 травня поїхав в ліс на квадроциклі і зник безвісти. Пошуки проходили за участю поліції, МНС, місцевих жителів і волонтерів. Пізніше стало відомо, що квадроцикл Мураховського знайшли.

Ближче до сьогоднішнього вечора представник пошукового загону "Ліза Алерт" повідомив, що Мураховський знайдений живим.

Він отримав посаду міністра в листопаді 2020 року, до цього він був головлікарем ЛШМД-1 Омська, де лікували після отруєння Олексія Навального.