В России священника задержали за антивоенную проповедь

В Костромской области РФ священника РПЦ задержали за антивоенную проповедь и ссылку на петицию "Нет войне". Российские силовики трактуют проповедь, как дискредитацию российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Медиазону .

Полицейские задержали настоятеля церкви Воскресения Христова в деревне Карабаново Костромской области Иаонна Бурдина и составили на него протокол за высказывания во время проповеди против войны и ссылку на петицию «Нет войне», размещенную на страничке прихода.

Кроме того, по версии полиции, священник внушал прихожанам церкви информацию о нахождении ВС РФ на Украине, идущих обстрелах городов Украины, убийствах жителей Украины и пр. Священнику грозит административный штраф, или административный арест на срок до пятнадцати суток.