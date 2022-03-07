У Росії священика затримали за антивоєнну проповідь

У Костромській області РФ священника РПЦ затримали за антивоєнну проповідь і посилання на петицію "Ні війні". Російські силовики трактують проповідь, як дискредитацію російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Медиазону .

Поліцейські затримали настоятеля церкви Воскресіння Христового в селі Карабаново Костромської області Іаонна Бурдіна і склали на нього протокол за висловлювання під час проповіді проти війни і посилання на петицію «Ні війні», розміщену на сторінці приходу.

Крім того, за версією поліції, священник вселяв парафіянам церкви інформацію про знаходження ЗС РФ на Україні, обстріли міст України, вбивства жителів України та ін.священнику загрожує адміністративний штраф, або адміністративний арешт на термін до п'ятнадцяти діб.