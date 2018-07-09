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В России суд начнет рассмотрение дела украинца Гриба по существу 17 июля

НовостиПроисшествия    09.07.2018 - 15:43
Фото: Павел Гриб (twitter.com/Mariana_Betsa)
Фото: Павел Гриб (twitter.com/Mariana_Betsa)

Павла Гриба будут судить в Ростове

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (Российская Федерация) начнет рассмотрение дела украинского политзаключенного Павла Гриба по существу 17 июля. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Алена Катькало, передают российские СМИ.

По словам Катькало, судебное заседание по делу Гриба назначено на 11:00 17 июля. Однако дата может измениться из-за того, что защита украинца может не успеть прибыть к этой дате.

Напомним, ранее уполномоченный по правам человека России в Ростовской области Анатолий Харьковский заявил об отсутствии нарушений при содержании в СИЗО украинца Гриба.

Студента Павла Гриба похитили в Беларуси 24 августа 2017 года и тайно вывезли в Россию, примерно через несколько дней в Смоленской области был оформлен протокол задержания, после чего его доставили в Краснодар. Его обвиняют в подготовке взрыва на линейке в одной из школ Сочи.

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Теги публикации: Российская Федерация, Ростов, политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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