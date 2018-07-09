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У Росії суд почне розгляд справи українця Гриба по суті 17 липня

НовиниНадзвичайні події    09.07.2018 - 15:43
Фото: Павло Гриб (twitter.com/Mariana_Betsa)
Фото: Павло Гриб (twitter.com/Mariana_Betsa)

Павла Гриба будуть судити в Ростові

Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону (Російська Федерація) розпочне розгляд справи українського політв'язня Павла Гриба по суті 17 липня. Про це повідомила прес-секретар суду Олена Катькало, передають російські ЗМІ.

За словами Катькало, судове засідання по справі Гриба призначено на 11:00 17 липня. Однак дата може змінитися через те, що захист українця може не встигнути прибути до цієї дати.

Нагадаємо, раніше уповноважений з прав людини Росії в Ростовській області Анатолій Харківський заявив про відсутність порушень при утриманні в СІЗО українця Гриба.

Студента Павла Гриба викрали в Білорусі 24 серпня 2017 року і таємно вивезли в Росію, приблизно через кілька днів у Смоленській області був оформлений протокол затримання, після чого його доставили в Краснодар. Його звинувачують у підготовці вибуху на лінійці в одній зі шкіл Сочі.

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Теги публікації: Російська Федерація, Ростов, политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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