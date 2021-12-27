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Росія має сценарій дій на будь-яку ситуацію на кордоні з Україною, - глава Радфеду

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Москва, Понеділок 27 грудня 2021 12:17
Росія має сценарій дій на будь-яку ситуацію на кордоні з Україною, - глава Радфеду Фото: Валентина Матвієнко, глава Ради Федерації Росії (kremlin.ru)
Автор: Дмитро Левицький

Глава Ради Федерації Валентина Матвієнко прокоментувала нарощування російських військ біля кордону з Україною. За її словами, Росія може розміщувати війська на своїй території там, де захоче.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання ТАСС.

Як пояснила Матвієнко, Росія стягує війська до кордону нібито для захисту. Сьогодні, за її словами, російський кордон надійно захищений.

"Я можу вас твердо запевнити, що в Росії на всі випадки розвитку подій є сценарій адекватних заходів. Ми надійно захищаємо свій кордон, тут ні в кого з наших громадян не повинно бути жодних сумнівів щодо цього. Ми маємо право розміщувати свої війська, проводити навчання на своїй території там, де ми вважаємо за потрібне, для того, щоб адекватно відповідати на ті виклики, які з'являються", - сказала вона.

Нагадаємо, за словами секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олексія Данілова, поблизу кордону України вже зібралося 122 тисячі військових Росії.

Водночас, за його словами, сьогодні ризику неминучого вторгнення Росії в Україну немає.

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