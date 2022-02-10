России не стоит недооценивать решимость Запада по Украине, - Шольц

Немецкий канцлер Олаф Шольц предостерег Россию от вторжения в Украину. А также призвал Москву не недооценивать решимость западных стран вводить санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

"В этой критической ситуации Россия не должна недооценивать наши решимость и единство - как партнеров в ЕС, как союзников в НАТО. Я хочу четко сказать: мы очень серьезно относимся к обеспокоенности наших союзников", - отметил Шольц.

По его словам, на карту поставлено не что иное, как предотвращение войны в Европе.

"Мы хотим мира", - подчеркнул он и добавил, что Россию ждут серьезные политические, экономические и стратегические последствия в случае вторжения в Украину.