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России не стоит недооценивать решимость Запада по Украине, - Шольц

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Берлин, Четверг 10 февраля 2022 20:58
России не стоит недооценивать решимость Запада по Украине, - Шольц Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Немецкий канцлер Олаф Шольц предостерег Россию от вторжения в Украину. А также призвал Москву не недооценивать решимость западных стран вводить санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"В этой критической ситуации Россия не должна недооценивать наши решимость и единство - как партнеров в ЕС, как союзников в НАТО. Я хочу четко сказать: мы очень серьезно относимся к обеспокоенности наших союзников", - отметил Шольц.

По его словам, на карту поставлено не что иное, как предотвращение войны в Европе.

"Мы хотим мира", - подчеркнул он и добавил, что Россию ждут серьезные политические, экономические и стратегические последствия в случае вторжения в Украину.

Напомним, ранее сообщалось, что парламент Великобритании одобрил закон о санкциях против России, теперь правительство сможет ввести их в случае российского вторжения в Украину.

В то же время американский сенатор Боб Менендес заявил, что обсуждение американского законопроекта о санкциях против России в случае ее вторжения в Украине зашло в тупик.

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Российская Федерация Германия Олаф Шольц Вторжение России в Украину
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