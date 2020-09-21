В России стартовали стратегические учения "Кавказ-2020"

В России стартовали стратегические военные учения "Кавказ-2020". В них участвуют около 80 тыс. человек.

Об этом говорится на сайте Министерства обороны России.

Учения проводятся с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа под руководством начальника Генерального штаба, первого заместителя министра обороны РФ Валерия Герасимова.

Основные действия пройдут на нескольких полигонах. Кроме того, в акваториях Черного и Каспийского морей будут разыграны эпизоды действий группировок Черноморского флота и Каспийской флотилии, к ним также присоединятся военные корабли Ирана.

Для отработки совместных действий приглашены военнослужащие Армении, Беларуси, Китая, Мьянмы и Пакистана общим числом до 1 тыс. человек. Гости из Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки примут участие в качестве наблюдателей.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что такие масштабные военные учения России - это угроза, которая четко прописана в Военной доктрине Украины.

Напомним, в Министерстве иностранных дел расценили внезапную проверку боеспособности войск Российской Федерации на границе с Украиной как демонстрацию агрессивных планов.

Впрочем, в Министерстве обороны заявили, что пока в Украине не фиксируют подготовку РФ к наступлению со стороны Крыма.