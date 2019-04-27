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В России сообщили об аресте украинского миллионера в Москве

Новости » Политика    27.04.2019 - 04:50
В России сообщили об аресте украинского миллионера в Москве
Фото: Павел Климец (из открытых источников)

Экс-депутата Рады Павла Климца обвиняют в даче взятки

В Москве (Россия) задержали и арестовали 51-летнего украинского миллионера, бывшего депутата Верховной рады, руководителя алкогольной компании "Олимп" Павла Климца. Об этом сообщили источники в силовых структурах и компании "Олимп", передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Следственное управление Следственного комитета по Центральному округу Москвы возбудило против Климца уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере.

Источники сообщили, что суд отправил мультимиллионера в СИЗО 12 апреля, позже адвокаты обжаловали решение, и апелляционная инстанция Мосгорсуда отменила постановление об аресте, но бизнесмена оставили под стражей.

Отмечается, что Климец мог приехать в Москву чтобы обсудить свои активы в "ДНР" и "ЛНР", контроль над которыми он потерял в 2014 году после начала военных действий на Донбассе.

"В последнее время Павлу Анатольевичу неоднократно приходили предложения о том, чтобы переписать либо по очень низкой цене продать часть этого своего бизнеса", - рассказал один из источников.

Отметим, бизнесмен Павел Климец был депутатом Верховной Рады V и VI созывов (2006-2007, 2007-2012 годы). По оценке Forbes Украина на 26 апреля, состояние бизнесмена оценивается в 34 млн долларов.

Напомним, суд в Вашингтоне приговорил к 18 месяцам заключения гражданку России Марию Бутину по обвинению в сговоре с целью продвижения интересов России в США. 

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