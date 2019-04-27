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У Росії повідомили про арешт українського мільйонера в Москві

Новини » Політика    27.04.2019 - 04:50
У Росії повідомили про арешт українського мільйонера в Москві
Фото: Павло Климець (з відкритих джерел)

Екс-депутата Ради Павла Климця звинувачують у дачі хабара

У Москві (Росія) затримали і заарештували 51-річного українського мільйонера, колишнього депутата Верховної ради, керівника алкогольної компанії "Олімп" Павла Климця. Про це повідомили джерела в силових структурах і компанії "Олімп", передає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Слідче управління Слідчого комітету за Центральним округом Москви порушило проти Климця кримінальну справу про хабар в особливо великому розмірі.

Джерела повідомили, що суд відправив мультимільйонера в СІЗО 12 квітня, пізніше адвокати оскаржили рішення, і апеляційна інстанція Мосміськсуду скасувала постанову про арешт, але бізнесмена залишили під вартою.

Зазначається, що Климець міг приїхати до Москви, щоб обговорити свої активи в "ДНР" і "ЛНР", контроль над якими він втратив в 2014 році після початку військових дій на Донбасі.

"Останнім часом Павлу Анатолійовичу неодноразово надходили пропозиції про те, щоб переписати або за дуже низькою ціною продати частину свого бізнесу", - розповіло одне з джерел.

Зазначимо, бізнесмен Павло Климець був депутатом Верховної Ради V та VI скликань (2006-2007, 2007-2012 років). За оцінкою Forbes Україна на 26 квітня, статки бізнесмена оцінюється в 34 млн доларів.

Нагадаємо, суд у Вашингтоні засудив до 18 місяців ув'язнення громадянку Росії Марію Бутіну за звинуваченням у змові з метою просування інтересів Росії в США.

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