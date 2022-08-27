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В России "скрытая мобилизация" дошла до Московской и Ленинградской областей, - ГУР

Фото: Россия мобилизует на войну в Украину жителей Московской и Ленинградской областей (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталья Юрченко

Так называемая "скрытая мобилизация" в России уже дошла до центральных регионов. Теперь на войну в Украине агитируют жителей Московской и Ленинградской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

По данным разведки, ранее на войну активно забирали мужчин из отсталых регионов - Бурятии, Тувы и республик Кавказа. Кураторами мобилизации назначили руководителей этих регионов. Таким образом в Московской области главой стал губернатор Андрей Воробьев, работающий на должности с 2012 года.

В регионах проводят активную рекламную кампанию и агитацию в сети и СМИ. Мужчинам призывного возраста предлагают подписать контракт "добровольца" на срок от 3 до 12 месяцев. Желающим обещают зарплату до 240 тысяч рублей, а на время обучения 30-45 тысяч рублей.

Вербовщики рассказывают, что медицинская комиссия проводится условно. Фактически берут всех желающих, даже с категорией "В" в военном билете. То есть, ограниченно годных.

Мужчин из Москвы и области забирают в танкисты. Подготовка длится от 10 дней до месяца. Главное внимание сосредоточено на подготовке экипажей танков Т-72Б3.

Далее "добровольцев" отправляют в 56-й центр подготовки младших специалистов мотострелковых войск (в/ч 71717), который находится в Сертолово Ленинградской области, для прохождения углубленной подготовки.

Напомним, представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина рассказал, сколько наемников из ЧВК "Вагнер" воюет в Украине.

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