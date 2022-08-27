В России "скрытая мобилизация" дошла до Московской и Ленинградской областей, - ГУР

По данным разведки, ранее на войну активно забирали мужчин из отсталых регионов - Бурятии, Тувы и республик Кавказа. Кураторами мобилизации назначили руководителей этих регионов. Таким образом в Московской области главой стал губернатор Андрей Воробьев, работающий на должности с 2012 года.

В регионах проводят активную рекламную кампанию и агитацию в сети и СМИ. Мужчинам призывного возраста предлагают подписать контракт "добровольца" на срок от 3 до 12 месяцев. Желающим обещают зарплату до 240 тысяч рублей, а на время обучения 30-45 тысяч рублей.

Вербовщики рассказывают, что медицинская комиссия проводится условно. Фактически берут всех желающих, даже с категорией "В" в военном билете. То есть, ограниченно годных.

Мужчин из Москвы и области забирают в танкисты. Подготовка длится от 10 дней до месяца. Главное внимание сосредоточено на подготовке экипажей танков Т-72Б3.

Далее "добровольцев" отправляют в 56-й центр подготовки младших специалистов мотострелковых войск (в/ч 71717), который находится в Сертолово Ленинградской области, для прохождения углубленной подготовки.