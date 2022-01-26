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В России сказали, какое оружие могут отправить боевикам на Донбасс

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Среда 26 января 2022 18:02
В России сказали, какое оружие могут отправить боевикам на Донбасс Фото: в России сказали, какое оружие могут отправить боевикам на Донбасс (фото facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация могла бы поставлять боевикам на Донбассе, якобы, оборонительное вооружение. По словам члена комитета Госдумы по обороне Андрея Гурулева, речь идет именно о ПЗРК, противотанковых снарядах и минах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание Интерфакс.

"Для того, чтобы непризнанным республикам помочь обороняться, это конечно противотанковые снаряды, это, наверное, переносные зенитно-ракетные комплексы, чтобы не было ударов с воздуха", - заявил Гурулев.

Также Гурулев добавил, что это также, якобы, могут быть мины, чтобы предотвратить прорыв на территорию "Л/ДНР" колонн бронетехники.

Добавим, что первым предложение заняться поставками отдельных видов вооружения для "Л/ДНР" объявил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что поставки вооружения боевикам Россией - будет зависеть от выполнения Украиной Минских соглашений.

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