В России сказали, какое оружие могут отправить боевикам на Донбасс

Российская Федерация могла бы поставлять боевикам на Донбассе, якобы, оборонительное вооружение. По словам члена комитета Госдумы по обороне Андрея Гурулева, речь идет именно о ПЗРК, противотанковых снарядах и минах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание Интерфакс .

"Для того, чтобы непризнанным республикам помочь обороняться, это конечно противотанковые снаряды, это, наверное, переносные зенитно-ракетные комплексы, чтобы не было ударов с воздуха", - заявил Гурулев.

Также Гурулев добавил, что это также, якобы, могут быть мины, чтобы предотвратить прорыв на территорию "Л/ДНР" колонн бронетехники.

Добавим, что первым предложение заняться поставками отдельных видов вооружения для "Л/ДНР" объявил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.