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В Росії сказали, яку зброю можуть відправити бойовикам на Донбас

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Середа 26 січня 2022 18:02
В Росії сказали, яку зброю можуть відправити бойовикам на Донбас Фото: в Росії сказали, яку зброю можуть відправити бойовикам на Донбас (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація могла б постачати бойовикам на Донбасі, нібито, оборонне озброєння. За словами члена комітету Держдуми з оборони Андрія Гурулєва, йдеться саме про ПЗРК, протитанкові снаряди й міни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання Интерфакс.

"Для того, щоб невизнаним республікам допомогти оборонятися, це звичайно протитанкові снаряди, це, напевно, переносні зенітно-ракетні комплекси, щоб не було ударів з повітря", - заявив Гурулев.

Також Гурулєв додав, що це також, нібито, можуть бути міни, аби запобігти прориванню на територію "Л/ДНР" колон бронетехніки.

Додамо, що першим пропозицію зайнятися поставками окремих видів озброєння для "Л/ДНР" оголосив перший віцеспікер Ради Федерації Андрій Турчак.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров відзначив, що поставки озброєння бойовикам Росією - залежатиме від виконання Україною Мінських угод.

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