В Росії сказали, яку зброю можуть відправити бойовикам на Донбас

Російська Федерація могла б постачати бойовикам на Донбасі, нібито, оборонне озброєння. За словами члена комітету Держдуми з оборони Андрія Гурулєва, йдеться саме про ПЗРК, протитанкові снаряди й міни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання Интерфакс .

"Для того, щоб невизнаним республікам допомогти оборонятися, це звичайно протитанкові снаряди, це, напевно, переносні зенітно-ракетні комплекси, щоб не було ударів з повітря", - заявив Гурулев.

Також Гурулєв додав, що це також, нібито, можуть бути міни, аби запобігти прориванню на територію "Л/ДНР" колон бронетехніки.

Додамо, що першим пропозицію зайнятися поставками окремих видів озброєння для "Л/ДНР" оголосив перший віцеспікер Ради Федерації Андрій Турчак.