В России из школьных учебников убирают упоминание Киева и Украины, - "Медиазона"
В России издателей заставляют убрать упоминание в школьных учебниках Киева и Украины. Сотрудникам российских редакций угрожают увольнением за проявление позиции против войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Медиазона".
Как сообщили на условиях анонимности сотрудники компании "Просвещение" - одном из крупнейших в России издательств учебной литературы - после начала войны в Украине их "настоятельно" попросили убрать из школьных учебников "некорректные" упоминания Киева и Украины. Речь о таких предметах, как история, география и литература. Отмечается, что распоряжение "спустили" сверху в устной форме.
В частности, редакторам поставили задачу сделать так, как будто Украины просто нет. "Если возможность, то лучше не упоминать Украину в принципе", - рассказал один из собеседников издания.
По его словам, в учебниках упоминание Киева сводится к тому, что он был столицей Киевской Руси и его освобождала во время Второй мировой войны советская армия.
Собеседники уточнили, что давление на них начали оказывать с первых дней войны в Украине. Так, при приеме на работу сотрудников заставляют подписывать огромное количество документов о неразглашении информации. Кроме того, редакторам издания грозит увольнение за любое проявление антивоенной позиции, в том числе подписи под петициями, посты в соцсетях, участие в протестах.
Напомним, на оккупированных территориях российские военные уничтожают книги с украинской литературой и историей.
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