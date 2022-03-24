Оккупанты уничтожают учебники с украинской литературой и историей

Русскому военные уничтожают книги с украинской литературой и историей. В библиотеках на временно оккупированных территориях Украины изымают учебники.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Найдены книги изымаются, уничтожаются на месте или вывозятся в неизвестном направлении", - добавляет разведка.

Оккупанты имеют перечень запрещенных к упоминанию имен, а именно:

"Наибольшую заинтересованность полицаев вызывают книги по истории украинских майданов, АТО/ООС, истории украинских освободительных соревнований. К "экстремистской" литературе относят школьные учебники истории Украины, научную и популярную историческую литературу", - пишет разведка.

Российские военные уничтожают все книги, которые не совпадают с постулатами пропаганды Кремля.

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