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У Росії зі шкільних підручників прибирають згадку Києва та України, - "Медіазона"

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Москва, Субота 23 квітня 2022 14:06
У Росії зі шкільних підручників прибирають згадку Києва та України, - "Медіазона" Фото: у Росії прибирають з підручників згадку Києва та України (УНІАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Росії видавців змушують прибрати згадку в шкільних підручниках Києва та України. Співробітникам російських редакцій погрожують звільненням за прояв позиції проти війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Медиазона".

Як повідомили на умовах анонімності співробітники компанії "Просвіта" - одному з найбільших в Росії видавництв навчальної літератури - після початку війни в Україні їх" настійно "попросили прибрати зі шкільних підручників "некоректні" згадки Києва та України. Мова про такі предмети, як історія, Географія та література. Зазначається, що розпорядження "спустили" зверху в усній формі.

Зокрема, редакторам поставили завдання зробити так, ніби України просто немає. "Якщо можливість, то краще не згадувати Україну в принципі", - розповів один зі співрозмовників видання.

За його словами, в підручниках Згадка Києва зводиться до того, що він був столицею Київської Русі і його звільняла під час Другої світової війни Радянська Армія.

Співрозмовники уточнили, що тиск на них почали чинити з перших днів війни в Україні. Так, при прийнятті на роботу співробітників змушують підписувати величезну кількість документів про нерозголошення інформації. Крім того, редакторам видання загрожує звільнення за будь-який прояв антивоєнної позиції, в тому числі підписи під петиціями, пости в соцмережах, участь у протестах.

Нагадавши, на окупованих територіях російські військові знищують книги з українською літературою та історією.

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