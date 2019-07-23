В России сгорел детский лагерь, есть погибшие

В Хабаровском крае России в детском палаточном лагере "Холдоми" произошел пожар, в результате которого погибли по меньшей мере четыре ребенка. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Как сообщается, из-за пожара погибли трое девочек и один мальчик. Всего в лагере находились 189 детей, они жили в 26 палатках. Пострадали 12 человек, среди них и дети, и взрослые.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело передано в Главное следственное управление.

Напомним, 25 марта 2018 года произошел пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Возгоранию присвоили третий номер сложности по пятибалльной шкале, на территории области ввели режим чрезвычайной ситуации. Огонь охватил площадь в 1500 квадратных метров. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 13 детей.

Пожар стал вторым в истории Российской Федерации по числу жертв после пожара в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, когда погибли 156 человек.

РБК-Украина в марте 2019 года писало, что в Польше был задержан экс-генеральный директор "Кемеровского кондитерского комбината", совладелец сгоревшего в Кемерово торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский.