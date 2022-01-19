В России считают угрозой распространение демократии из Украины, - премьер Латвии

Сегодня состоялась встреча премьеров Польши и Латвии Матеуша Моравецкого и Кришьяниса Кариньша. По словам последнего, Путин воспринимает как угрозу распространения демократии из Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Кариньша во время брифинга.

"Демократия "заражает", это привлекательная идея, когда люди, а не автократы, решают, кто должен быть у власти и в каком направлении будет двигаться страна", - заявил премьер Латвии.

Как отмечает Кариньш, Кремль воспринимает как угрозу распространение на Россию движение за демократизацию.

"Украинцы тоже выбрали этот путь и сейчас определяют свою судьбу, свое будущее без указаний извне. Это та угроза, которую в Кремле действительно почувствовали, и именно поэтому Россия пытается дестабилизировать Украину", - отметил премьер.