У Росії вважають загрозою поширення демократії з України, - прем'єр Литвії

Сьогодні відбулась зустріч прем’єрів Польщі та Латвії Матеуша Моравецького й Криш’яніса Каріньша. За словами останнього, Путін сприймає як загрозу поширення демократії з України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Каріньша під час брифінгу.

"Демократія "заражає", це приваблива ідея, коли люди, а не автократи, вирішують, хто має бути при владі і в якому напрямку буде рухатися країна", - заявив прем’єр Латвії.

Як відзначає Каріньш, Кремль сприймає як загрозу поширення на Росію рух за демократизацію.

"Українці теж обрали цей шлях і зараз визначають свою долю, своє майбутнє без вказівок ззовні. Це та загроза, яку у Кремлі справді відчули, і саме тому Росія намагається дестабілізувати Україну", - відзначив прем’єр.