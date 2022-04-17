UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России из-за санкций остановилось производство зенитно ракетных комплексов, - разведка

Фото: в России из-за санкций остановилось производство зенитно ракетных комплексов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Заводы-производители зенитно ракетных комплексов в России останавливают работу. Работников отправляют в отпуск или же на войну против Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Производственные мощности "Ульяновского механического завода" (АО" УМЗ", Ульяновск) фактически остановлены. "УМЗ" - производитель радиолокационных систем и средств противовоздушной обороны ближней и средней дальности для сухопутных войск ВС РФ (ЗРК "Бук", ЗРК "Куб", ЗПРК "Тунгуска")", - пишет пресс-служба разведки.

Заводы останавливают производство из-за использования большого количества комплектующих и электронных компонентов в изготовлении продукции военного назначения. Германии была поставщиком ВПК, однако после полномасштабного вторжения России в украину - страна отказалась от связей с оккупантом.

Сегодня же руководство завода ищет возможность обойти санкции и продолжить поставки через третьи страны.

"Работникам предоставляют выбор: идти в неоплачиваемый отпуск или подписывать контракт с вооруженными силами для участия в войне в Украине. Рекомендуемая должность "оператор-наводчик" ЗРК "Бук". Предлагаемая зарплата - 50000 рублей в месяц", - добавляет пресс-служба.

Война России против Украины длится пятьдесят три дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаРоссийская Федерация