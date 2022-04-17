В России из-за санкций остановилось производство зенитно ракетных комплексов, - разведка

"Производственные мощности "Ульяновского механического завода" (АО" УМЗ", Ульяновск) фактически остановлены. "УМЗ" - производитель радиолокационных систем и средств противовоздушной обороны ближней и средней дальности для сухопутных войск ВС РФ (ЗРК "Бук", ЗРК "Куб", ЗПРК "Тунгуска")", - пишет пресс-служба разведки.

Заводы останавливают производство из-за использования большого количества комплектующих и электронных компонентов в изготовлении продукции военного назначения. Германии была поставщиком ВПК, однако после полномасштабного вторжения России в украину - страна отказалась от связей с оккупантом.

Сегодня же руководство завода ищет возможность обойти санкции и продолжить поставки через третьи страны.

"Работникам предоставляют выбор: идти в неоплачиваемый отпуск или подписывать контракт с вооруженными силами для участия в войне в Украине. Рекомендуемая должность "оператор-наводчик" ЗРК "Бук". Предлагаемая зарплата - 50000 рублей в месяц", - добавляет пресс-служба.