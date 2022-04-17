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В Росії через санкції зупинилося виробництво зенітно ракетних комплексів, - розвідка

Фото: в Росії через санкції зупинилося виробництво зенітно ракетних комплексів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Заводи-виробники зенітно ракетних комплексів у Росії зупиняють роботу. Працівників відправляють у відпустку або ж на війну проти України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Виробничі потужності "Ульяновського механічного заводу" (АТ "УМЗ", Ульяновськ) фактично зупинено. "УМЗ" - виробник радіолокаційних систем та засобів протиповітряної оборони ближньої і середньої дальності для сухопутних військ ЗС РФ (ЗРК "Бук", ЗРК "Куб", ЗГРК "Тунгуска")", - пише пресслужба розвідки.

Заводи зупиняють виробництво через використання великої кількості комплектуючих та електронних компонентів у виготовленні продукції військового призначення. Німеччини була постачальником ВПК, однак після повномасштабного вторгнення Росії до Україна - країна відмовилась від зв’язків з окупантом.

Сьогодні ж керівництво заводу шукає можливість обійти санкції та продовжити постачання через треті країни.

"Працівникам надають вибір: йти у неоплачувану відпустку або підписувати контракт зі збройними силами для участі у війні в Україні. Рекомендована посада - "оператор-навідник" ЗРК "Бук". Пропонована зарплатня - 50000 рублів на місяць", - додає пресслужба.

Війна Росії проти України триває п'ятдесят три дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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