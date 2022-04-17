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В России из-за санкций остановилось производство зенитно ракетных комплексов, - разведка

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Воскресенье 17 апреля 2022 13:56
В России из-за санкций остановилось производство зенитно ракетных комплексов, - разведка Фото: в России из-за санкций остановилось производство зенитно ракетных комплексов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Заводы-производители зенитно ракетных комплексов в России останавливают работу. Работников отправляют в отпуск или же на войну против Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Производственные мощности "Ульяновского механического завода" (АО" УМЗ", Ульяновск) фактически остановлены. "УМЗ" - производитель радиолокационных систем и средств противовоздушной обороны ближней и средней дальности для сухопутных войск ВС РФ (ЗРК "Бук", ЗРК "Куб", ЗПРК "Тунгуска")", - пишет пресс-служба разведки.

Заводы останавливают производство из-за использования большого количества комплектующих и электронных компонентов в изготовлении продукции военного назначения. Германии была поставщиком ВПК, однако после полномасштабного вторжения России в украину - страна отказалась от связей с оккупантом.

Сегодня же руководство завода ищет возможность обойти санкции и продолжить поставки через третьи страны.

"Работникам предоставляют выбор: идти в неоплачиваемый отпуск или подписывать контракт с вооруженными силами для участия в войне в Украине. Рекомендуемая должность "оператор-наводчик" ЗРК "Бук". Предлагаемая зарплата - 50000 рублей в месяц", - добавляет пресс-служба.

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