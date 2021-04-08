В России резко отреагировали на возможные санкции США против окружения Путина

В Российской Федерации заявили, что намерения США ввести новые санкции против окружения президента РФ Владимира Путина говорят о настрое на конфронтацию. Россия обещает ответные меры.
Об этом заяивил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сообщает ТАСС.
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена завершила обзор действий России, которые являются враждебными, и теперь изучает возможность высылки дипломатов РФ и введения санкций.
"Если такое произойдет, я думаю, руководство России решит вопрос об ответных санкциях. После того, как вышлют наших дипломатов, я думаю, что понятно, что ничего хорошего дальше быть не может. Скорее всего, будут ответные меры", - сказал Джабаров.
Напомним, президент США Джо Байден заявил 17 марта, что считает российского лидера Владимира Путина убийцей.
Ранее сообщалось, что на США была совершена серия кибератак. В частности, хакеры взломали Министерство внутренней безопасности и управление по коммуникациям и информации. Хакерам удалось обойти средства защиты и аутентификации от Microsoft.