В России резко отреагировали на возможные санкции США против окружения Путина

В Российской Федерации заявили, что намерения США ввести новые санкции против окружения президента РФ Владимира Путина говорят о настрое на конфронтацию. Россия обещает ответные меры.

Об этом заяивил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сообщает ТАСС .

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена завершила обзор действий России, которые являются враждебными, и теперь изучает возможность высылки дипломатов РФ и введения санкций.

"Если такое произойдет, я думаю, руководство России решит вопрос об ответных санкциях. После того, как вышлют наших дипломатов, я думаю, что понятно, что ничего хорошего дальше быть не может. Скорее всего, будут ответные меры", - сказал Джабаров.