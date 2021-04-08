У Росії різко відреагували на можливі санкції США проти оточення Путіна

В Російській Федерації заявили, що наміри США ввести нові санкції проти оточення президента РФ Володимира Путіна говорять про настрій на конфронтацію. Росія обіцяє відповідні заходи.
Про це заявив перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабар, повідомляє ТАСС.
Агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що адміністрація президента США Джо Байдена завершила огляд дій Росії, які є ворожими, і тепер вивчає можливість висилки дипломатів РФ і введення санкцій.
"Якщо таке станеться, я думаю, керівництво Росії вирішить питання про санкції у відповідь. Після того, як вишлють наших дипломатів, я думаю, що зрозуміло, що нічого хорошого далі бути не може. Швидше за все, будуть відповідні заходи", - сказав Джабар.
Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив 17 березня, що вважає російського лідера Володимира Путіна вбивцею.
Раніше повідомлялося, що на США була здійснена серія кібератак. Зокрема, хакери зламали Міністерство внутрішньої безпеки та управління по комунікаціям та інформації. Хакерам вдалося обійти засоби захисту і аутентифікації від Microsoft.