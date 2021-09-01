В России резко отреагировали на слова Зеленского о самом грязном в мире российском газе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газ самым грязным в мире. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров резко отреагировал на эти слова.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на ТАСС .

Лавров осудил заявление Зеленского.

"Заявления президента Украины Владимира Зеленского о "самом грязном в мире" российском газе делаются не от большого ума", - считает он.

Отметим, Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Вашингтон встретился с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм. В ходе встречи он заявил, что российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции.