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У Росії різко відреагували на слова Зеленського про найбрудніший у світі російський газ

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський назвав російський газ найбруднішим у світі. Голова Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров різко відреагував на ці слова.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

Лавров засудив заяву Зеленського.

"Заяви президента України Володимира Зеленського про "найбрудніший у світі" російський газ робляться не від великого розуму", - вважає він.

Зазначимо, Володимир Зеленський в рамках робочого візиту до Вашингтона зустрівся з міністром енергетики США Дженніфер Гренхольм. В ході зустрічі він заявив, що російський газ є найбруднішим у світі через значні викидів метану в процесі видобутку і транспортування, а також через корупцію.

Нагадаємо, раніше Лавров попередив, що країнам-транзитерів доведеться конкурувати за право здійснювати транзит газу.

Зазначимо, РФ вважає, що через "Північний потік-2" залежності Європи від російського газу не буде.

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Володимир ЗеленськийЛавров