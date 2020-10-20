С начала аннексии в Крым переселили полмиллиона россиян, - МИД

Фото: Эмине Джапарова (РБК-Украина)

С начала аннексии Крыма Россией в 2014 году на территорию полуострова переселили полмиллиона российских граждан. РФ ведет целенаправленную политику в отношении изменения демографической структуры Крыма.

Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщает "Укринформ".

По официальной статистике, в Крым заехали 100 тысяч россиян, однако в МИД Украины убеждены, что это количество в пять раз выше.

"Они вытесняют украинское население из Крыма. С другой стороны, они заводят туда российских граждан. У нас разные цифры, но даже по российской статистике 100 тысяч с чем-то россиян заехали в Крым, но неофициальная цифра в пять раз выше. Мы считаем, что по крайней мере пол миллиона российских граждан уже сейчас в Крыму", - сказала Джапарова.

Кроме того, по ее словам, агрессия РФ привела к появлению в Украине свыше 1,45 миллиона перемещенных лиц, включая тех, кто выехал из Крыма.

"Мы говорим, что таких людей может быть до 60 тысяч, но это не точная статистика, поскольку многие из украинцев считали за дискриминацию регистрироваться как беженцы на собственной земле. Мы убеждены, что эта цифра украинских граждан, которые выехали из Крыма, де-факто, выше", - добавила Джапарова.

Ранее Джапарова заявила, что РФ почти у три раза увеличила свое военное присутствие в Крыму за время аннексии полуострова.

Напомним, Украина планирует запустить "Крымскую платформу". Ее основными задачами будет структурирование международных усилий по деоккупации Крыма.