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В России решили смягчить карантин с 12 мая

Новости » Коронавирус     11.05.2020 - 16:40
В России решили смягчить карантин с 12 мая
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин отменил режим нерабочих дней

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил об ослаблении введенных из-за пандемии коронавируса карантинных ограничений с 12 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Так, во время своего видеообращения к россиянам Путин объявил, что с 12 мая режим нерабочих дней в России будет отменен. Этот режим будет отменен для всех отраслей экономики.

"Эта экстраординарная мера позволила затормозить, замедлить распространение эпидемии", - подчеркнул президент РФ.

Путин добавил, что режим нерабочих дней позволил сформировать запас необходимого медицинского оборудования и подготовиться к тому, чтобы оказывать помощь людям с тяжелыми осложнениями.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия вышла на 3 место по количеству случаев коронавируса среди стран мира. По состоянию на утро 11 мая общее количество инфицированных коронавирусом в Российской Федерации превысило 220 тысяч. Россия обошла по этому показателю Великобританию где зафиксировано на тысячу случаев меньше.

Также РБК-Украина писало, что российский губернатор Краснодарского края обвинил священника Российской православной церкви в инфицировании коронавирусом более 30 человек. В церкви подтвердили, что священник болеет коронавирусом, но отрицают, что он мог заразить других жителей региона.

Теги Новости Украины карантинРоссийская ФедерацияВладимир ПутинКоронавирус
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