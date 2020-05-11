У Росії вирішили пом'якшити карантин з 12 травня

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін скасував режим неробочих днів

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив про послаблення введених через пандемію коронавірусу карантинних обмежень з 12 травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Так, під час свого відеозвернення до росіян Путін оголосив, що з 12 травня режим неробочих днів в Росії буде скасовано. Цей режим буде скасовано для всіх галузей економіки.

"Цей екстраординарний захід дозволив загальмувати, уповільнити поширення епідемії", - наголосив президент РФ.

Путін додав, що режим неробочих днів дозволив сформувати запас необхідного медичного обладнання та підготуватися до того, щоб надавати допомогу людям з тяжкими ускладненнями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія вийшла на 3 місце за кількістю випадків коронавірусу серед країн світу. Станом на ранок 11 травня загальна кількість інфікованих коронавірусом в Російській Федерації перевищила 220 тисяч. Росія обійшла за цим показником Британію де зафіксовано на тисячу випадків менше.

Також РБК-Україна писало, що російський губернатор Краснодарського краю звинуватив священника Російської православної церкви в інфікуванні коронавірусом понад 30 людей. У церкві підтвердили, що священник хворіє на коронавірус, але заперечують, що він міг інфікувати інших жителів регіону.