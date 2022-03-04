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У Росії рішенням Роскомнагляду заблокували Facebook

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Москва, П'ятниця 04 березня 2022 21:14
У Росії рішенням Роскомнагляду заблокували Facebook Фото: Facebook заблокували в Росії (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Соціальну мережу Facebook своїм рішенням заблокував Роскомнагляд. Регулятор пояснив своє рішення нібито мавши місце "дискримінацією російських ЗМІ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Медуза".

"Роскомнагляд офіційно оголосив про блокування соціальної мережі Facebook в Росії", - повідомляє видання з посиланням на заяву регулятора.

Зазначається, що причина блокування - це нібито "дискримінація російських ЗМІ". Регулятор стверджує, що з жовтня 2020 року по сьогоднішній день соцмережа 26 разів обмежувала доступ до акаунтів державних телеканалів і видань.

Варто відзначити, що з учорашнього дня видання "Медуза" заблокована в Росії. Також російська влада обмежила доступ до радіостанції "Ехо Москви" і телеканалу "Дождь". Їх звинуватили в поширенні нібито неправдивих матеріалів і закликах до екстремістської діяльності.

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