ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В России репортера приговорили к 6 годам тюрьмы

Новости » Политика    26.12.2018 - 21:59
В России репортера приговорили к 6 годам тюрьмы
Фото: Александр Валов (БлогСочиВКонтакте)

Александра Валова обвиняют в вымогательстве у депутата Госдумы

Российский суд приговорил к 6 годам колонии и штрафу главного редактора издания "БлогСочи" Александра Валова, которого обвиняют в вымогательстве у депутата Госдумы. Об этом заявил его адвокат Александр Попков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По версии следствия, Валов требовал у депутата Госдумы России от ЛДПР Юрия Напсо 300 тысяч рублей за удаление компрометирующих материалов, в которых говорилось о том, что парламентарий огородил часть общественного пляжа в Сочи, установив личный бассейн.

Сам журналист отрицает вину и считает дело политически мотивированным и связывает уголовное преследование с деятельностью сайта "БлогСочи".

Отметим, Александра Валова задержали 19 января 2018 года после обыска в его квартире.

По сообщениям российских СМИ, судья, который рассматривал дело Валовая, игнорировал его ходатайство. Он также удалил из процесса двух адвокатов журналиста - Александра Попкова и Михаила Беньяша. Относительно последнего сейчас расследуется дело о нападении на полицейских. Беньяш отрицает вину и настаивает, что избили его.

Напомним, в России по обвинению в шпионаже приговорили к 8 годам лишения свободы украинского адвоката Игоря Кияшко.

Кияшко задержали в апреле 2018 года. По версии следствия, он приехал в Нижегородскую область, чтобы купить рабочие лопатки, которые входят в комплектацию авиационных двигателей военных самолетов. Перед этим он якобы списался с местным жителем, который пообещал передать ему детали за 46,2 тыс. долларов.

Судья Львовского апелляционного суда сбил насмерть пенсионера Порошенко рассказал, кто войдет в санкционный список против РФ
Новости Украины Российская ФедерацияжурналистыСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь