У Росії репортера засудили до 6 років в’язниці

Фото: Олександр Валов (БлогСочиВКонтакте)

Олександра Валова звинувачують у вимаганні у депутата Держдуми

Російський суд засудив до 6 років колонії і штрафу головного редактора видання "БлогСочі" Олександра Валова, якого обвинувачують у вимаганні у депутата Держдуми. Про це заявив його адвокат Олександр Попков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За версією слідства, Валов вимагав у депутата Держдуми Росії від ЛДПР Юрія Напсо 300 тисяч рублів за видалення компрометуючих матеріалів, у яких йшлося про те, що парламентар обгородив частину громадського пляжу в Сочі, встановивши особистий басейн.

Сам журналіст заперечує провину і вважає справу політично мотивованою та пов’язує кримінальне переслідування з діяльністю сайту "БлогСочі".

Зазначимо, Олександра Валова затримали 19 січня 2018 роки після обшуку в його квартирі.

За повідомленнями російських ЗМІ, суддя, який розглядав справу Валова, ігнорував його клопотання. Він також видалив з процесу двох адвокатів журналіста - Олександра Попкова і Михайла Беньяша. Щодо останнього зараз розслідується справа про напад на поліцейських. Беньяш заперечує провину і наполягає, що побили його.

Нагадаємо, у Росії за звинуваченням у шпигунстві засудили до 8 років позбавлення волі українського адвоката Ігоря Кіяшка.

Кіяшка затримали в квітні 2018 року. За версією слідства, він приїхав до Нижегородської області, щоб купити робочі лопатки, які входять до комплектації авіаційних двигунів військових літаків. Перед цим він нібито списався з місцевим жителем, який пообіцяв передати йому деталі за 46,2 тис. доларів.