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У Росії українського адвоката засудили до 8 років в'язниці

Новини » Надзвичайні події    26.12.2018 - 11:27
У Росії українського адвоката засудили до 8 років в'язниці
Фото: Ігор Кіяшко (facebook/com/mediazzzona)

Ігоря Кіяшка звинуватили в шпигунстві і спробі вивезти деталі двигуна Міг-29

У Росії за звинуваченням у шпигунстві засудили до 8 років позбавлення волі українського адвоката Ігоря Кіяшка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що Нижегородський обласний суд засудив Кіяшка до 8 років колонії суворого режиму. На суді він визнав провину у спробі контрабанди деталей двигуна, який використовується на винищувачах Міг-29. Продаж проходив під контролем Федеральної служби безпеки (ФСБ), його затримали в момент передачі грошей.

По другому епізоду Кіяшко провини не визнав. За даними слідства, він також намагався зібрати інформацію про радіолокаційну станцію на зенітних ракетних комплексах С-400. Засуджений заявив, що ці документи йому підкинули.

Нагадаємо, Кіяшка затримали в квітні 2018 року. За версією слідства, він приїхав до Нижегородської області, щоб купити робочі лопатки, які входять до комплектації авіаційних двигунів військових літаків. Перед цим він нібито списався з місцевим жителем, який пообіцяв передати йому деталі за 46,2 тис. доларів.

У липні повідомлялося, що Кіяшка змусили відмовитися від адвоката.

 

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