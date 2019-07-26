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Росії дозволили виступити на Олімпіаді-2020 під своїм прапором

Новини » Спорт    26.07.2019 - 18:35
Росії дозволили виступити на Олімпіаді-2020 під своїм прапором
Ілюстративне фото (Gettylmages-58.jpg)

Олімпіада пройде у Токіо з 24 липня по 9 серпня 2020 року

Олімпійський комітет Росії (ОКР) отримав від Міжнародного олімпійського комітету (МОК) офіційне запрошення взяти участь у літній Олімпіаді-2020 року у Токіо. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Олімпійського комітету Росії.

Зазначимо, ігри XXXII Олімпіади пройдуть у Токіо з 24 липня по 9 серпня 2020 року.

"Таким чином, Олімпійський комітет Росії отримав можливість, на відміну від попередніх Ігор в Пхенчхані, сформувати повноцінну олімпійську команду Росії, яка виступить у столиці Японії під своїм прапором і без будь-яких обмежень або додаткових умов. Це стосується, зокрема, і представників легкої атлетики, які мають офіційний допуск ІААФ (Міжнародна легкоатлетична федерація) до участі в міжнародних змаганнях і можуть пройти олімпійський відбір", - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, восени 2015 року після доповіді незалежної комісії Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) на чолі з Річардом Маклареном про масовому вживанні допінгу в російському спорті статус Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) був припинений. Тоді ж була припинена робота Московської антидопінгової лабораторії.

Нагадаємо, внаслідок санкцій від участі в літній Олімпіаді 2016 року в Ріо-де-Жанейро були відсторонені легкоатлети та важкоатлети з Росії.

Крім того, В грудні 2017 року МОК через систематичне порушення антитидопінгових правил відсторонив від участі в зимовій Олімпіаді 2018 року в Пхенчхані. Російські спортсмени змагалися у Південній Кореї під олімпійським прапором.

 

CAS визнав російських легкоатлетів винними в порушенні антидопінгових правил Росію можуть відсторонити від Олімпійських ігор в Токіо
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