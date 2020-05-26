В России разбился военный вертолет, погибли четыре человека

Российский военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Анадыря на Чукотке. В результате аварии погибли четыре человека.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представитель правительства Чукотки, вертолет проводил контрольное вывешивание и пал с высоты 15 метров. Внутри находились четыре человека, все погибли.

По информации Минобороны, вертолет упал рано утром при выполнении учебно-тренировочного полета.

После аварии на месте происшествия возник пожар, который удалось потушить.

По предварительной версии, причиной жесткой посадки могла стать техническая неисправность вертолета. Черные ящики Ми-8 уже нашли, их состояние удовлетворительное.

Напомним, 20 мая три человека погибли в результате жесткой посадки российского военно-транспортного вертолета Ми-8 в Подмосковье.

Ранее в Крыму военный вертолет в тремя людьми на борту совершил жесткую посадку.

Пилот военного вертолета умер в больнице.