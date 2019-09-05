В России разбился военный вертолет

В Саратовской области Российской Федерации разбился военный вертолет Ми-8. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается, военный вертолет Ми-8 после взлета с аэродрома попытался совершить жесткую посадку, но ударился о землю и загорелся.

По предварительной информации, несколько человек удалось спасти.

Между тем заместитель главы правительства Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал.

"При взлете в поселке Соколовый загорелся военный вертолет. Он тут же сел. Пожар был потушен. Пострадавших нет", - заявил он.

В свою очередь Министерство обороны РФ сообщает, что Ми-8 опрокинулся при разгоне.

"5 сентября 2019 года в Саратовской области при совершении разгона по взлетно-посадочной полосе для совершения планового полета произошло опрокидывание вертолета Ми-8. Экипаж вертолета сумел безопасно покинуть машину и не пострадал. Пассажиров на борту не было",- заявили в пресс-службе ведомства.

По докладу с места аварии причиной происшедшего могло стать разрушение одной из стоек шасси. В Минобороны отметили, что для выяснения всех обстоятельств аварии на аэродроме работает комиссия ВКС России.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в московском аэропорту "Шереметьево" два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе. Первый самолет был пустой, второй - готовился к вылету в Пекин с пассажирами. Всех пассажиров в срочном порядке эвакуировали.

Кроме того, в Российской Федерации в Подмосковье посреди поля экстренно сел самолет с загоревшимся двигателем, который направлялся в Крым. На борту лайнера находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа. Он следовал рейсом в оккупированный Россией Симферополь. При наборе высоты лайнер столкнулся со стаей чаек. Оба двигателя А321 отключились, в них попали птицы. Один из них загорелся.