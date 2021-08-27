В России разбился бомбардировщик Су-24: летчики успели катапультироваться

В России в Пермской области потерпел крушение фронтовой бомбардировщик Су-24. Экипаж успел катапультироваться и выжил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Лента" .

По данным издания, самолет Су-24 взлетел с военного аэропорта под Пермью. Через несколько минут после взлета летчики катапультировались и выжили. Бомбардировщик упал в лесистой местности.

Предварительной версией авиакатастрофы называют отказ техники.

Источники ТАСС утверждают, что бомбардировщик садился на аэродроме под Пермью для дозаправки. После взлета через несколько минут он потерпел крушение.