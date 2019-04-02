В России рассказали, сколько жителей Крыма призовут в армию

Этой весной в российскую армию призовут около 2,5 тыс. жителей оккупированных Крыма и Севастополя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крыминформ".

Сообщается, с территории оккупированного Крыма весной планируют отобрать и направить в российскую армию порядка 2,5 тысячи человек. Также сообщается, что большинство призывников будут направлены на службу в другие регионы Российской Федерации.

"Большая часть отправится проходить службу за пределы Крыма, в воинских частях Южного и других военных округов. Значительная часть призывников будет направлена в подразделения в соответствии с военно-учетными специальностями, полученными в системе ДОСААФ", - добавили в Черноморском флоте.

Напомним, накануне в Украине стартовал весенний призыв в армию. В течение весенней кампании планируют призвать 18 752 человека. Из этого количества 9000 призывников поступят в Вооруженные силы Украины, 600 - в Государственную спецслужбу транспорта 5152 - в Национальную гвардию, 4000 - в Государственную пограничную службу.