ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В России рассказали, сколько жителей Крыма призовут в армию

Новости » Общество    02.04.2019 - 14:24
В России рассказали, сколько жителей Крыма призовут в армию
Фото: российская армия (mil.ru)

С Крыма в российскую армию призовут еще 2,5 тыс. жителей

Этой весной в российскую армию призовут около 2,5 тыс. жителей оккупированных Крыма и Севастополя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крыминформ".

Сообщается, с территории оккупированного Крыма весной планируют отобрать и направить в российскую армию порядка 2,5 тысячи человек. Также сообщается, что большинство призывников будут направлены на службу в другие регионы Российской Федерации.

"Большая часть отправится проходить службу за пределы Крыма, в воинских частях Южного и других военных округов. Значительная часть призывников будет направлена в подразделения в соответствии с военно-учетными специальностями, полученными в системе ДОСААФ", - добавили в Черноморском флоте.

Напомним, накануне в Украине стартовал весенний призыв в армию. В течение весенней кампании планируют призвать 18 752 человека. Из этого количества 9000 призывников поступят в Вооруженные силы Украины, 600 - в Государственную спецслужбу транспорта 5152 - в Национальную гвардию, 4000 - в Государственную пограничную службу.

 

Договор о дружбе Украины с Россией больше не действует Арестованных крымских татар перевезли в Россию, - Климкин
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины
Новости Украины Российская ФедерацияКрымармия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь