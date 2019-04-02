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У Росії розповіли, скільки жителів Криму призовуть до армії

Новини » Суспільство    02.04.2019 - 14:24
У Росії розповіли, скільки жителів Криму призовуть до армії
Фото: російська армія (mil.ru)

З Криму до російської армії призвуть ще 2,5 тис. жителів

Цієї весни до російської армії призвуть близько 2,5 тис. жителів окупованих Криму і Севастополя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримінформ".

Повідомляється, з території окупованого Криму навесні планують відібрати і направити в російську армію близько 2,5 тисячі осіб. Також повідомляється, що більшість призовників будуть спрямовані на службу в інші регіони Російської Федерації.

"Більша частина відправиться проходити службу за межі Криму, у військових частинах Південного та інших військових округів. Значну частину призовників буде направлено до підрозділу у відповідності з військово-обліковими спеціальностями, отриманими в системі ДТСААФ", - додали в Чорноморському флоті.

Нагадаємо, напередодні в Україні стартував весняний призов до армії. Протягом весняної кампанії планують закликати 18 752 особи. З цієї кількості 9000 призовників надійдуть до Збройних сил України, 600 - Державної спецслужби транспорту 5152 - до Національної гвардії, 4000 - до Державної прикордонної служби.

 

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