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У Росії розповсюджують фейк, що ЗСУ відмовляються воювати західною зброєю

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Україна, Середа 15 червня 2022 18:10
У Росії розповсюджують фейк, що ЗСУ відмовляються воювати західною зброєю Фото: РФ поширює фейк, що ЗСУ відмовляються воювати західною зброєю (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Російські ЗМІ поширюють інформацію, що ніби-то українські військові відмовляються воювати західною зброєю. Це робиться для зриву постачання зброї та техніки від союзників України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Посилаються пропагандисти на статтю в CNN, в якій за словами їх журналіста, деякі підрозділи зізнаються, що їм зручніше використовувати комерційні дрони, оснащені вибухівкою, ніж дрони Switchblade.

"Це відвертий фейк, тому що із початком війни українських військових відправляють до країн Європи, де вони вчаться поводитись зі зброєю західного зразка. Тому з кожним днем навпаки росте ефективність використання наданої Україні зброї", - йдеться в повідомленні ЦПД.

У відомстві переконані, інформаційні атаки росіян посилились у зв'язку з сьогоднішнім з'їздом міністрів оборони в Рамштайні, де буде оголошено про нові партії постачання техніки.

Нагадаємо, третя зустріч Контактної групи з оборони України стартувала у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

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