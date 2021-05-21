В России рабочие отравились метаном на очистных сооружениях. Погибли минимум 10 человек
Фото: в России на очистных сооружениях отравились рабочие (facebook com mos103)
На территории поселка Дмитриадовка Неклиновского района неподалеку от Таганрога на очистных сооружениях произошел выброс метана. Погибли минимум 10 человек.
Об этом сообщает ТАСС.
Сообщается, что еще несколько человек находятся в коллекторе.
"10 погибли, четверо в больнице, еще несколько в коллекторе", - говорится в сообщении.
В Следственном комитете России сообщают, что по факту гибели рабочих позбуждено уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Напомним, под Днепром мужчина умер от отравления канализационными газами.
Также ранее сообщалось, что в Киеве неизвестным веществом в квартире отравилась семья и три медика.