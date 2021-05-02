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В Киеве неизвестным веществом в квартире отравилась семья и три медика

Новина українською → Киев, Воскресенье 02 мая 2021 05:07
В Киеве неизвестным веществом в квартире отравилась семья и три медика Фото: В Киеве отравились шесть человек, в том числе три медика (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

В Киеве в одной из квартир в субботу отравилась семья из трех человек и прибывшие на вызов три медика. Все они госпитализированы.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

Все пострадавшие были госпитализированы: ребенок в тяжелом состоянии - в ОХМАТДЕТ, двое родителей и 3 членов бригады скорой помощи в БСМП.

"С Берлинского, 19 поступил вызов о том, что ребенка охватили судороги. Пока врачи оказывали помощь ребенку - стало плохо и родителям. У них также начались судороги. Врачи вызвали еще одну медицинскую бригаду. Пока ждали подмогу - судороги начались и у врачей", - сказано в сообщении.

Для выяснения обстоятельств отравления, на место была вызвана полиция и ГСЧС.

Как писало РБК-Украина, ранее в лицее Боярки две семиклассницы отравились медпрепаратом "Дротаверин". Школьницы наглотались таблеток, в результате чего одна из них скончалась.

Кроме того, два случая отравления зафиксировали в Умани. Один из случаев связан с передозировкой лекарствами.

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