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В России снова пытались сжечь полицейский участок: несколько "копов" ранены

Фото: в России снова пытались сжечь полицейский участок (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В российском Ижевске неизвестный пытался поджечь полицейский участок, бросив в него коктейли Молотова. Затем, убегая от полиции, мужчина ранил ножом двух "копов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По предварительным данным, мужчина бросил в участок два коктейля, а при задержании ранил ножом двух полицейских.

Сейчас нападавший находится в больнице.

Напомним, ранее в Москве мужчина забросал Кремль коктейлями Молотова. Зажигательная смесь попадала в кремлевскую стену и воспламенялась.

Также сообщалось, что жители оккупированного Геническа (Херсонская область) продолжают сопротивление. Горожане сожгли захваченное здание военного комиссариата.

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